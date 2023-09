LPI-NDH: Erst "brannte" der Fahrer, dann das Auto

Niedergebra (ots) - Am späten Montagabend stand an der Bahnhofstraße ein Strohballen in Flammen. Ein unbekannter Täter zündete diesen vermutlich an, da eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden kann. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung auf. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

