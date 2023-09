Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In guter Absicht - Missverständnis um Kater "Beany"

Dingelstädt (ots)

In guter Absicht beobachtete am Montag ein 66-Jähriger eine Katze, die vom äußeren Erscheinungsbild her dem entlaufenen Haustier einer Freundin glich. Der Mann lockte das Tier an, um es anschließend in sein Auto zu setzen und die Fahrt zur vermeintlichen Katzenbesitzerin anzutreten. Eine Passantin beobachtete den Mann hierbei und informierte die Polizei über den Diebstahl der Katze. Anhand des Kennzeichens an seinem Auto konnte der Mann ausfindig gemacht werden. Gegenüber den Polizeibeamten gab er an, dass es sich nicht um die gesuchte Katze handelte. Einen Moment der Unachtsamkeit nutze die Katze und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die rechtmäßige Besitzerin des Tieres wurde über den Sachverhalt informiert - Sie vermisst nun Kater "Beany".

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell