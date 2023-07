Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Diebe stehlen PKW Hyundai i10, Nachtrag

Steinfurt (ots)

Der entwendete Hyundai i10 hat das amtliche Kennzeichen ST-HA1380.

Erstmeldung vom 20.07.2023, 10.21 Uhr:

Unbekannte Täter haben am Freitag (14.07.) an der Bahnhofstraße einen Pkw entwendet. Die Fahrerin parkte ihren weißen Hyundai i10 gegen 11.30 Uhr auf dem Parkstreifen zwischen der Wörthstraße und der Alexander-Koenig-Straße. Als sie gegen 11.40 Uhr wieder in ihr Auto steigen wollte, stand dies nicht mehr auf dem Parkstreifen. Wie die Täter das verschlossene Fahrzeug entwendet haben, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer das Auto gesehen hat oder weiß, wo es sich befindet, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell