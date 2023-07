Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Am Sonntag (16.07.) wurde um 18.50 Uhr in Emsdetten ein grauer Opel Corsa durch einen weißen Kastenwagen angefahren. Der Corsa war auf dem Parkstreifen der Wilhelmstraße in Höhe der Paul-Gerhard-Schule abgestellt. Der Fahrer des weißen Kastenwagens setzte seine Fahrt nach der Kollision in Richtung Elbersstraße fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei Emsdetten unter der Tel.: 02572 / 9306-4415.

