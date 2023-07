Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lengerich (ots)

Am Dienstag (18.07.2023) um 15.39 Uhr ist es auf der Kreuzung Ibbenbürener Straße / Am Ziegenkamp / Zum Golfplatz zu einem Zusammenstoß zweier PKW gekommen. Hierbei wurden fünf Personen verletzt.

Ein über 90 Jahre alter Mann aus dem Tecklenburger Land fuhr mit seinem BMW auf der Straße Zum Golfplatz in Richtung Ibbenbürener Straße. An der Kreuzung Ibbenbürener Straße beabsichtigte er nach links in diese in Richtung Lengerich einzubiegen. Auf der Ibbenbürener Straße fuhr eine 38-jährige Ibbenbürenerin mit ihrem Ford in Fahrtrichtung Brochterbeck. Mit ihr im Auto waren drei Kinder (7, 9 und 13 Jahre) unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der ältere Herr die Vorfahrt des Ford. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Die fünf Personen verletzten sich hierbei leicht. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

An den Fahrzeugen entstand nach einer ersten Schätzung ein Sachschaden von rund 20000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallörtlichkeit für rund eine Stunde gesperrt.

