POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus

Nordwalde (ots) - An der Wehrstraße in Nordwalde wurde ein Audi A 4 durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Der Audi mit litauischem Kennzeichen war am Dienstag (11.07.) in der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.50 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 8 abgestellt. Der Fahrer des Audi stellte Beschädigungen im linken Frontbereich des Fahrzeugs fest. Der Verursacher ...

