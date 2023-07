Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfallflucht

Nordwalde (ots)

An der Wehrstraße in Nordwalde wurde ein Audi A 4 durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Der Audi mit litauischem Kennzeichen war am Dienstag (11.07.) in der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.50 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 8 abgestellt. Der Fahrer des Audi stellte Beschädigungen im linken Frontbereich des Fahrzeugs fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nähere Angaben zum Unfallverursacher liegen bisher nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell