POL-ST: Rheine, Tatverdächtiger nach Sachbeschädigungen ermittelt

Am frühen Samstagmorgen (15.07.) gegen 04.35 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei, dass es an der Eckener Straße mehrmals laute Knallgeräusche gegeben habe. Anschließend stellte sie fest, dass an ihrem Fahrrad die Reifen zerstochen waren. Die eingesetzten Beamten stellten im weiteren Verlauf der Ermittlungen fest, dass im Bereich der Eckerner Straße an insgesamt vier Pkw und an zwei Fahrrädern die Reifen zerstochen waren. An weiteren Fahrrädern und Pkw war die Luft aus den Reifen gelassen worden. Aufgrund der Personenbeschreibung von Zeugen konnte ein 43-jähriger Tatverdächtiger aus Rheine ermittelt werden. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen dauern an.

