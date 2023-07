Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Rheine (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem voraus gegangenen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist es am Freitagabend (14.07.2023) gegen 20.10 Uhr gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen folgte ein 38-jähriger Mann aus Rheine mit seinem schwarzen Volvo XC60 einem mit zwei Personen besetzten blauen Renault Clio. Die Fahrt startete am Teutonenweg in Rheine.

Während der Fahrt versuchte der 38-Jährige, den Renault-Fahrer zum Anhalten zu nötigen. Hierzu betätigte er mehrfach die Lichthupe, setzte zum Überholen an, scherte dann aber wieder hinter dem Renault ein. An einer Kreuzung, an der der Renault verkehrsbedingt halten musste, stieg der 38-Jährige aus, klopfte gegen die Scheibe der Fahrertür und versuchte diese zu öffnen. Als dies nicht gelang, setzte sich die Fahrt bis zum K+K-Parkplatz an der Rheiner Straße 46 in Mesum fort. Dort kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand nach erster Schätzung ein hoher vierstelliger Sachschaden.

Den bisherigen Ermittlungen nach kannten sich die Fahrzeugführer. Die Polizei hat den Führerschein des 38-Jährigen beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Tatgeschehen zum Verlauf der Fahrt und zum Unfallgeschehen auf dem Parkplatz machen können.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Rheine unter 05971/938-4215

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell