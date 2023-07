Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Müllsack in Brand gesetzt

Ochtrup (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (17.07.2023) gegen 21.30 Uhr einen Müllsack an der Straße Neutor in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Zeugin beobachtete zuvor vier Jugendliche, die sich an dem Müllsack zu schaffen machten. Demnach handelte es sich um drei Mädchen und einem Jungen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Der Junge hatte helle kurze Haare, ein rundes Gesicht und er trug eine Brille. Die vier Personen flüchteten in Richtung Busbahnhof. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Ochtrup unter der Rufnummer 02553/9356-4155 entgegen.

