Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall - aktuell Sperrung der Neuenkirchener Straße Update: Unfallbeteiligter erleidet tödliche Verletzungen

Emsdetten (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 36-jähriger Mann aus Nordhorn in Begleitung eines 32-jährigen Emsdetteners in einem Hyundai i10 auf der Neuenkirchener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug in Höhe der Einmündung Bleiweg in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Lkw. Der 36-jährige Autofahrer erlag seinen Verletzungen. Der 32-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Während der Dauer der Unfallaufnahme ist die Neuenkirchener Straße gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ist im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Schadenshöhe dauern an.

Erstmeldung vom 18.07.2023, 14.10 Uhr

Emsdetten, Verkehrsunfall - aktuell Sperrung der Neuenkirchener Straße Am Dienstagmittag (18.07.2023) gegen 13.38 Uhr hat sich auf der Neuenkirchener Straße in Höhe der Hausnummer 114 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen kam es zur Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Aktuell ist die Neuenkirchener Straße zwischen Westumer Landstraße und Silberweg gesperrt. Autofahrer werden gebeten, die Unfall Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.

