Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Heckenbrand durch Gasbrenner in Lemwerder verursacht +++ zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen haben sich zwei Personen am Dienstag, 04. April 2023, ca. 16:35 Uhr, bei einem Heckenbrand in der Pollenstraße in Lemwerder zugezogen.

Ein 76-jähriger Mann aus Lemwerder entfernte mittels Gasbrenner Unkraut an seiner Hecke, wobei ca. 50 Heckenpflanzen auf dem Nachbargrundstück in Brand gerieten. Durch die Hitze wurde zudem ein Rolladen am Fenster des Wohnhauses beschädigt.

Der 50-jährige Sohn des 76-jährigen Verursachers sowie ein 78-jähriger Nachbar erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und leichte Verbrennungen im Gesicht. Die Männer wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt, sie wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 76-Jährige blieb unverletzt.

Bei dem Brand war die Freiwillige Feuerwehr Lemwerder mit zwei Fahrzeugen eingesetzt.

Die Schadenshöhe wurde auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell