POL-PDPS: Diebstahl von Sitzgruppe

Rieschweiler-Mühlbach (ots) - Am Dienstag, 30.05., um 15:50 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Buchenstraße einzubrechen. Nachdem eine Tür aufgehebelt worden war, ließen die Täter offensichtlich von ihrem weiteren Vorhaben ab. Grund hierfür dürfte der ausgelöste Alarm gewesen sein. Der Schaden an der Tür wird auf 1000 Euro ...

