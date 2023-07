Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, 91-Jähriger bei räuberischem Diebstahl leicht verletzt

Rheine (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl auf offener Straße ist es am Mittwoch (19.07.) um 12.15 Uhr an der Mittelstraße gekommen. Ein 91-jähriger Rheinenser war zu Fuß mit seinem Rollator in Höhe der Elisabethschule unterwegs. Plötzlich merkte er, wie eine Person von hinten das Portemonnaie aus der Gesäßtasche seiner Hose zog. Unmittelbar danach schubste der unbekannte Täter den 91-Jährigen, so dass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der Täter flüchtete mit der Geldbörse anschließend mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell