Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - 16-jähriger Jugendlicher verletzt

Bünde (ots)

(jd) Am Montag (11.9.) befand sich ein 16-Jähriger aus Kirchlengern gemeinsam mit seinem ebenfalls aus Kirchlengern stammenden 16-jährigen Begleiter um 13.50 Uhr an dem Eingangsbereich eines Spielplatzes, der sich zwischen dem Südring und der Bohnenstraße befindet. Plötzlich und unvermittelt wurde der Jugendliche von einer dunkel gekleideten Person mit Fäusten geschlagen. Als der 16-Jährige bereits am Boden lag, wurde er von dem Unbekannten mehrfach gegen den Kopf getreten. Dennoch gelang es dem 16-Jährigen sich aus der Situation loszureißen und er rannte mit seinem Begleiter auf dem Südring in Richtung Klinkstraße. Der Unbekannte, der dunkle kurze Haare hat, eine schwarze Stoffmaske im Gesicht trug und etwa 180-190cm groß ist, lief noch ein Stück hinterher, flüchtete dann jedoch in unbekannte Richtung. Eine von den hinzugerufenen Polizeibeamten eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Daher bittet die Polizei mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der 16-Jährige wurde durch die Schläge und Tritte verletzt und wurde - im Beisein seiner hinzugerufenen Erziehungsberechtigten - medizinisch behandelt.

