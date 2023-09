Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Auto touchiert Pferd

Spenge (ots)

(jd) Eine 34-jährige Frau aus Bielefeld führte Dienstag (12.9.), um 10.00 Uhr ihr Pferd mit einer Leine an der Straße Am Walde. Dort fuhr zeitgleich auf der schmalen Fahrbahn ein bis dahin unbekannter Dacia-Fahrer. Der Frau gelang es zunächst, mit ihrem Pferd von der Fahrbahn zu gehen, sodass es nicht zum Zusammenstoß mit dem Dacia kam. Dessen Fahrer fuhr jedoch kurze Zeit später erneut an der 34-Jährigen und ihrem Pferd vorbei - dann jedoch in entgegengesetzter Richtung. Dabei touchierte der Dacia die Hinterläufe des Pferdes, wodurch dieses verletzt wurde. Bei dem Fahrer des Dacia handelt es sich um einen 72-jährigen Mann aus Melle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, die das Verkehrskommissariat der Polizei Herford führt, dauern an. Das Verkehrskommissariat bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

