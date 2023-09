POL-HF: Fahren unter Alkoholeinfluss - Auto fährt in Straßengraben

Kreispolizeibehörde Herford

Fahren unter Alkoholeinfluss - Auto fährt in Straßengraben

Bünde

(jd) Gestern (12.9.) fuhr ein Autofahrer mit einem Jeep gegen 23.00 Uhr auf der Mühlenbachstraße in Richtung Friedrich-List-Straße. Plötzlich kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf ein dortiges Feld. Beim Anfahren vom Feld auf die Fahrbahn sackte das Auto in den dortigen Straßengraben. Die hinzugekommenen Polizeibeamten trafen an dem Fahrzeug einen 39-jährigen Herforder an, der widersprüchliche Angaben dazu machte, wer das Fahrzeug gefahren ist. Da die Beamten bei dem Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde er zur Herforder Wache gebracht. Hier schlug ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest zunächst positiv an, woraufhin von der Staatsanwaltschaft Bielefeld die Entnahme zweier Blutproben angeordnet wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen. Der Sachschaden liegt bei rund 1.500 Euro. Zur weiteren Ermittlung des Unfallhergangs bittet die Polizei Herford mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

