POL-HF: Zusammenstoß im Einmündungsbereich - 36-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Eine 25-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr gestern (11.9.), um 16.20 Uhr auf der Brückenstraße aus Richtung Löhner Straße kommend. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 36-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen mit seinem Motorrad der Marke Yamaha. Die 25-Jährige beabsichtigte, an der Anschlussstelle zur A30 nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer, der dadurch zu Boden stürzte und verletzt wurde. Durch einen hinzugerufenen Rettungswagen wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 2500 Euro.

