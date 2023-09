Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Sattelauflieger von Parkplatz

Löhne (ots)

(jd) Am Sonntag (10.9.) stellte der Mitarbeiter einer Firma das Fehlen eines firmeneigenen Sattelaufliegers fest. Der Anhänger befand sich auf einem Parkplatz an der Straße Im Rüsken. Hier wurde er letztmalig von Mitarbeitern am Samstag, gegen 18.00 Uhr gesehen. Am Sonntagmorgen bemerkten sie dann um 9.15 Uhr, dass der Anhänger der Marke Krone nicht mehr vor Ort war. Auf dem Anhänger waren diverse Ford-Motoren geladen. Der entstandene Schaden liegt bei rund 30.000 Euro. Die Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell