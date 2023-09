Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - BMW beschädigt mehrere Wegesperren

Vlotho (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen bemerkten am Freitag (8.9.) gegen kurz nach 21.00 Uhr einen Verkehrsunfall und informierten die Polizei: Ein BMW fuhr auf der Valdorfer Straße in Richtung Mindener Straße und kam aus bis dahin ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Auto mit an der Straße fest verankerten Wegesperren und beschädigte diese, ebenso wie mehrere Pflastersteine, die aus der Verankerung gerissen wurden. Der Fahrer des Fahrzeugs kam seinen Pflichten als Unfallverursacher jedoch nicht nach, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Uffeln fort. Die Zeugen nannten den hinzugerufenen Polizeibeamten das Kennzeichen des BMW, sodass die Beamten die Ermittlungen an der Halteranschrift in Vlotho fortsetzten. Dort trafen sie auf den 33-jährigen Halter des BMW, der deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte und widersprüchliche Angaben dazu machte, wer das Auto tatsächlich gefahren ist. Der BMW selbst befand sich an einem Parkplatz am Höferweg, wo entsprechende Unfallspuren am Auto festgestellt wurden, die mit den Beschädigungen der Wegesperren korrespondieren. Nachdem ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest deutlich positiv verlief, wurde der 33-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe zur Herforder Wache gebracht. Hier wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde untersagt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen. Der Gesamtschaden an den Wegesperren und am Fahrzeug liegen bei rund 7600 Euro.

