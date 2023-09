Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrüche in Kindergärten - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Die Leiterin einer Kindertagesstätte an der Straße Harksiek bemerkte am Freitag (8.9.), um 6.40 Uhr, dass die Hintertür des Gebäudes augenscheinlich gewaltsam geöffnet wurde. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude und öffneten nach ersten Ermittlungen diverse Schranktüren, ebenfalls mittels Gewalteinwirkung. Aus den Schränken nahmen sie dann unter andrem Bargeld in dreistelliger Höhe, vier Laptops sowie ein Tablet an sich. Die entwendeten Gegenstände haben einen Wert von rund 5000 Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden, der ebenfalls im vierstelligen Bereich liegt. Wenige Minuten später, gegen 7.05 Uhr bemerkte dann die Leiterin einer weiteren Kindertagesstätte einen Einbruch: An dem Gebäude am Topsundernweg wurde ebenfalls die rückwärtig gelegene Zugangstür gewaltsam geöffnet. Im Gebäudeinneren wurden in mehreren Räumen die Schränke gewaltsam geöffnet und nach Diebesgut durchsucht. Nach ersten Ermittlungen nahmen der oder die unbekannten Täter drei Laptops, drei Tablets, drei Fotoapparate und einen Akkuschrauber an sich. Der Wert der entwendeten Gegenstände sowie der Sachschaden liegen ebenfalls im vierstelligen Bereich. Ob und inwieweit ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. In beiden Fällen kann der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr und Freitagmorgen eingegrenzt werden. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum nahe der KiTas in Vlotho-Uffeln und Vlotho-Valdorf etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell