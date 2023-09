Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Nötigung im Straßenverkehr- Verkehrskommissariat sucht Autofahrer

Hiddenhausen (ots)

(sls) Ein 70-jähriger Rollerfahrer aus Herford erstattete am Mittwochnachmittag (6.9.) eine Strafanzeige bei der Polizei in Herford, weil er zuvor durch einen bislang unbekannten Fahrer eines Citröen Jumpy genötigt wurde. Der Geschädigte befand sich gegen 11.20 Uhr auf der Eilshauser Straße in Richtung Lippinghausen. Hinter dem Rollerfahrer befand sich ein heller Mercedes-Smartfahrer. Plötzlich und völlig überrascht hörte der Herforder hinter sich lautes Dauerhupen. Er konnte beobachten wie der Smart-Fahrer durch ein größeres Fahrzeug überholt und dieser dadurch auf den rechten Grünstreifen gedrängt wurde. Im Anschluss überholte das Fahrzeug auch den Rollerfahrer und scherte, aufgrund von Gegenverkehr, kurz vor diesem wieder ein. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Herforder einen Zusammenstoß mit dem Citröen Jumpy vermeiden. Anschließend fuhr der unbekannte Citröen-Fahrer in Richtung Eilshausen weiter. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Halter und damit auch zum Fahrer bereits aufgenommen. Zur weiteren Sachverhaltsklärung wird der beteiligte Smart-Fahrer gebeten, sich ebenfalls mit der Polizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

