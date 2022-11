Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Täter festgenommen

Kehl (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen und dem schnellen Einschreiten der Beamten des Polizeireviers Kehl konnten am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen werden. Die beiden Männer im Alter von 57 und 34 Jahren wurden dabei beobachtet, wie sie versuchten, mittels eines mitgeführten Einbruchswerkzeugs die Eingangstür eines Ladengeschäfts in der Hauptstraße zu öffnen. Etwa zwei Stunden zuvor scheiterte dieses Vorgehen bereits aufgrund der einsetzenden Alarmanlage eines anderen Ladengeschäfts. Die Tatverdächtigen konnten noch in Tatortnähe durch mehrere Polizeistreifen gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat gegen die Beschuldigten beim Amtsgericht Offenburg einen Antrag auf Durchführung eines beschleunigten Verfahrens gestellt. Die Beschuldigten sollen dort am Donnerstagvormittag zur Hauptverhandlung vorgeführt werden. /ag

