Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sattelzug stößt mit Fahrrad zusammen - 25-jährige Herforderin verletzt

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(jd) An der Kreuzung Eimterstraße / Waltgeristraße ereignete sich am Freitag (8.9.), um 8.25 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 25 Jahre alte Frau aus Herford fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Eimterstraße in Richtung Löhne und beabsichtigte daher, ihre Fahrt an der oben genannten Kreuzung geradeaus fortzusetzen. In entgegengesetzter Richtung fuhr zeitgleich ein 35-jähriger Mann aus Kirchlengern mit seinem Sattelzug der Marke Mercedes. Er beabsichtigte, an der Kreuzung nach links in die Waltgeristraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern und die 25-Jährige stürzte in Folge des Aufpralls auf die Fahrbahn. Durch den Unfall wurde sie leicht verletzt. Sie wurde von der Besetzung eines Rettungswagens, der sich zufällig ebenfalls an der Kreuzung befand, medizinischen erstversorgt. Dann wurde die Frau mittels des Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell