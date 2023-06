Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Unfallflucht

Metallzaun an Sportplatz beschädigt

Issum-Sevelen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat zu einem noch unklaren Zeitpunkt den Metallzaun an einem Sportplatz am Koetherdyck beschädigt. Das verbogene Element des Doppelstabmatten-Zauns fiel Zeugen am Samstag (27. Mai 2023) gegen 14:30 Uhr auf. Der betroffene Zaun befindet sich an der Grundstückseite, die an einem vom Koetherdyck abgehenden Schotterweg liegt. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern und seine Personalien anzugeben. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

