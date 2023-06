Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schreiben, Rechnen, Straßenverkehr

Vorschulkinder machen wertvolle Erfahrungen

Kreis Kleve (ots)

Rund drei Wochen vor dem Beginn der Sommerferien stand für die Vorschulkinder des Kindergartens St. Barbara in Nütterden ein spannender Termin an. Die Polizei war zu Gast und vermittelte wichtige Grundlagen für das Verhalten im Straßenverkehr. Warum ist es wichtig im Straßenverkehr gesehen zu werden? Wie verhalte ich mich am Zebrastreifen und wie überquere ich eigentlich richtig eine Straße? Das waren nur einige Fragen welche bei der rund zweistündigen Veranstaltung, bei welcher auch die Eltern der Kinder noch etwas lernen konnten, spielerisch beantwortet wurden.

Schulweg stressfrei zurücklegen

Nach der Theorie für Groß und Klein, bei welcher auch die Handpuppe Lucie zum Einsatz kam, ging es mit Polizeioberkommissarin Stephanie Killewald in den alltäglichen Straßenverkehr. Dort konnten die Kinder voller Stolz zuvor gelerntes anwenden und die Eltern feststellen, was es mit ihren Schützlingen noch zu üben gilt. Beim Start in die Schule warten auf die fünf- und sechsjährigen viele neue Eindrücke, Erlebnisse und Aufgaben, weshalb es wichtig ist, dass der Weg zur Schule stressfrei und routiniert zurückgelegt werden kann. Die Kreispolizeibehörde Kleve animiert deshalb die Eltern von Vorschulkindern dazu, den zukünftigen Schulweg gemeinsam mit den Kindern zu üben.

Für Kindergärten der Region besteht die Möglichkeit, einen Termin zur Verkehrserziehung mit den Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde zu vereinbaren (vsb.kleve@polizei.nrw.de).

Wir wünschen einen guten Start und einen sicheren Schulweg.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell