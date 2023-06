Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Unbekannte stehlen Zeiger der Kirchturmuhr

Kerken-Aldekerk (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl in luftiger Höhe ist es im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (5. Juni 2023) in Aldekerk gekommen: Unbekannte Täter haben zwei Stundenzeiger der Turmuhren einer Kirche an der Marktstraße gestohlen. Ein Minutenzeiger wurde zudem verbogen und beschädigt. Da die Kirche aktuell restauriert wird, nutzten die Täter vermutlich das aufgestellte Baugerüst um die Uhren am Turm zu erreichen. Mit der Metall-Beute flüchteten die Diebe anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

