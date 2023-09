Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bedrohung - 36-Jähriger geht Rettungsdienst an

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (9.9.) wurde der Rettungsdienst Herford alarmiert, da sich eine hilflose Person an der Werrestraße befinden sollte. Gegen 15.05 Uhr traf daraufhin der Rettungswagen an der Örtlichkeit ein. Plötzlich und unvermittelt zog die angeblich hilflose Person ein Messer aus einer mitgeführten Tasche und bedrohte damit die beiden Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Beide begaben sich daraufhin zurück in den Rettungswagen und alarmierten die Polizei. Die kurze Zeit später eingetroffenen Polizeibeamten trafen an der Ecke Werrestraße / Waltgeristraße auf den Tatverdächtigen. Dort widersetzte sich der Mann mehrfach den Aufforderungen der Polizeibeamten. Der Mann, ein 36-Jähriger Herforder, wurde zur Herforder Wache gebracht. Das Messer, das er bei sich führte und mit dem er zuvor die Rettungsdienstmitarbeiter bedroht hatte, wurde sichergestellt. Da der Mann augenscheinlich alkoholisiert war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv verlief. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 36-Jährige dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

