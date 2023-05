Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit Traktor: Gülleanhänger kippt um

Ottweiler-Fürth (ots)

Am 15.05.2023, gegen 11:00 Uhr verunfallte auf einem Feldweg zwischen Ottweiler/Fürth und Dörrenbach, an der B420, ein Traktor, der einen Gülleanhänger zog. Als der Traktor den Feldweg befuhr, kam der Gülleanhänger in den Grünstreifen und kippte um. Eine bisher unbekannte Menge der Gülle floss in einen neben dem Feldweg befindlichen Weiher am sog. "Selgenbach". Durch die Freiwillige Feuerwehr Fürth wurde eine Wasserablaufsperre errichtet. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz koordinierte die Maßnahmen vor Ort. Der verunreinigte Teil des Wassers wurde von der Feuerwehr abgepumpt. Der Fahrer des Traktors wurde nicht verletzt.

