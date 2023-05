Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Randalierender Fahrradfahrer greift Autofahrer in Neunkirchen-Furpach an

Polizei Neunkirchen (ots)

Am 07.05.2023 wird eine Autofahrerin auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, welcher gegen 11:50 Uhr in der Ortslage Furpach die Limbacher Straße/L114 in Richtung Neunkirchen befährt. Der Radfahrer fährt in starken Schlangenlinien mittig auf der Fahrbahn. Hier wird er von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angesprochen und gerät mit diesem in Streit. Der Radfahrer schlägt und tritt mehrfach gegen den Pkw. Kurzdarauf fährt der Fahrradfahrer weiter. Die aufmerksame Fahrzeugführerin spricht den anderen Fahrzeugführer an, bietet ihre Hilfe an und kontaktiert zudem die Polizei. In diesem Moment kommt der Fahrradfahrer zurück, wirft sein Fahrrad vor den Pkw der Frau, sodass diese nicht mehr weiterfahren kann und sich in ihrem Pkw einschließt. Der Radfahrer schlägt nun mehrfach auf das Fahrzeug der Frau ein und versucht dieses zu öffnen. In diesem Moment trifft ein Kommando der PI Neunkirchen vor Ort ein. Beim Erblicken des Streifenwagens ergreift der Fahrradfahrer auf seinem Mountainbike sofort die Flucht über einen angrenzenden Waldweg. Der Fahrradfahrer kann durch die Polizeikräfte nach kurzer Verfolgung zu Fuß nicht mehr festgestellt werden. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung wird das mitgeführte Mountainbike im Waldbereich des Furpacher Weihers festgestellt und beschlagnahmt. Der Beschuldigte befand sich nach erstem Eindruck der Zeugin in einem psychischen Ausnahmezustand. Inwiefern hier eine Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel vorlag, kann bislang nicht gesagt werden. Der bislang unbekannte Fahrradfahrer sprach mit russischem Akzent, war ca. 180 cm groß und geschätzt zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er trug eine blaue Arbeitshose sowie ein graues T-Shirt und führte einen dunklen Rucksack mit. Insgesamt habe der Mann einen ungepflegten Eindruck gemacht. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkles Mountainbike der Marke Cube.

Von polizeilicher Seite wird eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Tateinheit mit einer Nötigung eingeleitet.

Mögliche Zeugen, die Informationen zu dem beschriebenen Fahrradfahrer haben, sowie weitere Angaben zu dem Vorfall machen können und/oder ebenfalls durch den Mann geschädigt wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen, unter der Telefonnummer 06821/2030, in Verbindung zu setzen.

