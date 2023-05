Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Schiffweiler

PI Neunkirchen (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Pestalozzistraße in 66578 Schiffweiler Am 05.05.2023 ereignete sich gegen 15:00 Uhr in der Pestalozzistraße in Schiffweiler in Höhe des dortigen Tabakladens eine Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher scherte vom Fahrbahnrand aus vor das Fahrzeug der Geschädigten auf die Fahrbahn ein, streifte hierbei mit seinem Pkw die vordere Stoßstange der Geschädigten, sodass ein entsprechender Sachschaden am Pkw entstand. Nach der Kollision flüchtete der unbekannte Unfallverursacher von der Örtlichkeit.

Bislang liegen keinerlei Hinweise zu dem unfallverursachenden Pkw bzw. dem Fahrer vor.

Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell