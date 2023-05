Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Ottweiler

Ottweiler (ots)

Am Donnerstag den 04.05.2023, in der Zeit von 14:20 Uhr bis 15:25 Uhr, kam es in der Wilhelm-Heinrich-Straße in Ottweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen gegenüber dem Landratsamt abgestellten orangefarbenen Toyota Aygo mit Neunkircher Kreiskennzeichen. Hierdurch entstand am Toyota Aygo im Bereich der linken vorderen Fahrzeugecke ein Sachschaden von schätzungsweise 1500EUR. Nach der Kollision flüchtete der unbekannte Unfallverursacher von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen (06821-2030) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell