Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf: Wohnungseinbruchsdiebstahl mit flüchtiger Täterin in Schiffweiler

Schiffweiler/Neunkirchen (ots)

Am Donnerstagvormittag, 27.04.2023, kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Parkstraße in Schiffweiler in Abwesenheit der Bewohner. Hierbei entstand ein mittlerer, vierstelliger Schaden durch Beschädigungen am Anwesen und dem Entwenden von Bargeld und Wertgegenständen. Durch Videoaufzeichnungen an unterschiedlichen Anwesen in der Parkstraße konnte eine mögliche weibliche Täterin ausgemacht werden. Es handelte sich um eine ca. 30-40 Jahre alte Frau, ca. 170 cm groß, sehr dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare, schwarz gekleidet. Die Frau führte eine auffällig große, rote Handtasche mit sich und bewegte sich in Richtung Ortsmitte Schiffweiler. Mögliche Zeugen, die Informationen zur beschriebenen Frau haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen unter der Telefonnummer 06821/2030 in Verbindung zu setzen.

