POL-NK: Täterfestnahme nach Einbruch in Vereinsheim

Neunkirchen-Innenstadt (ots) - In der Scheibstraße in Neunkirchen löste ein technischer Defekt an einer Waschmaschine gegen 13:40 Uhr ein Brandgeschehen aus. Durch das Brandgeschehen wurde die angrenzende Wand samt Fenster beschädigt. Aufgrund der schnellen Löscharbeiten durch die Feuerwehr Neunkirchen (30 Einsatzkräfte)konnte ein größerer Brandausbruch verhindert werden. Während der Löscharbeiten musste das ...

mehr