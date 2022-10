LPI-SLF: 54-Jähriger nach Gasexplosion verletzt

Ranis (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag sprengen Unbekannte einen Zigarettenautomaten am "Kiosk Ranis" in Ranis. Der Automat wurde durch die Prozedur massiv beschädigt, über die genauen Umstände sowie die Höhe des Diebesgutes liegen noch keine Angaben vor. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, wenden sich an die Polizei in Schleiz. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

