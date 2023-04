Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach PKW-Diebstahl und Unfallflucht

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

Am heutigen Morgen gegen 06:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem, ca. 20 Jahre alten VW Polo die Hermannstraße in der Neunkircher Innenstadt und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke Ford Focus. Durch den Anstoß im Bereich des Fahrzeughecks wird der Focus um ca. einen Meter nach vorne geschoben. Der Verursacher flüchtet im Anschluss zu Fuß von der Örtlichkeit und lässt den stark beschädigten Polo an der Unfallörtlichkeit stehen. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen ergab sich, dass der Polo im Laufe der Nacht in Neunkirchen-Wiebelskirchen mit dem Originalschlüssel, welcher sich im Fahrzeug befand, entwendet wurde. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zeugen des Diebstahls oder des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizei in Neunkirchen, 06821/2030, zu melden.

