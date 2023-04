Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Neunkirchen-Furpach (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Glaselement der Bushaltestelle in der Limbacher Straße im Bereich des Friedhofs in Neunkirchen-Furpach eingeschlagen. Der entstanden Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tatzeit und der Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neunkirchen, 06821/2030, zu melden.

