Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Brandgeschehen nach technischem Defekt

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

In der Scheibstraße in Neunkirchen löste ein technischer Defekt an einer Waschmaschine gegen 13:40 Uhr ein Brandgeschehen aus. Durch das Brandgeschehen wurde die angrenzende Wand samt Fenster beschädigt. Aufgrund der schnellen Löscharbeiten durch die Feuerwehr Neunkirchen (30 Einsatzkräfte)konnte ein größerer Brandausbruch verhindert werden. Während der Löscharbeiten musste das Anwesen evakuiert werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Bewohner gegen 15:00 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist aufgrund der Verrußung derzeit nicht bewohnbar. Die anderen Wohnungen sind weiterhin bewohnbar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Die Bewohner der betroffenen Wohnung kommen vorübergehend bei Bekannten unter. Während der Löscharbeiten musste der Verkehr im Bereich Einsatzstelle durch die Polizei geregelt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell