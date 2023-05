PI Neunkirchen (ots) - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Pestalozzistraße in 66578 Schiffweiler Am 05.05.2023 ereignete sich gegen 15:00 Uhr in der Pestalozzistraße in Schiffweiler in Höhe des dortigen Tabakladens eine Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher scherte vom Fahrbahnrand aus vor das Fahrzeug der Geschädigten auf die Fahrbahn ein, streifte hierbei ...

