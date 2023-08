POL-HRO: Polizei beschlagnahmt mehrere hundert Gramm Amphetamin und weitere Drogen nach Verkehrskontrolle

Lalendorf (ots) - Am Montag, dem 21.08.2023, gegen 04:54 Uhr ging in der Einsatzleitstelle der Polizei eine Meldung über den Brand eines größeren Gebäudes auf dem Gelände des Agrarhof-Köper in 18279 Lalendorf ein. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort, waren bereits mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis mit den Löscharbeiten beschäftigt. Da es sich bei dem Brandobjekt um ein ca. 150 m langes Mehrzweckgebäude handelt, welches auch bereits in voller Ausdehnung ...

