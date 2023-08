Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der L39 mit drei Fahrzeugen führt zu zeitweiser Vollsperrung

Landkreis Rostock (ots)

Am Vormittag des 21.08.2023 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L39 mit drei beteiligten Fahrzeugen sowie drei verletzten Personen. Alle waren aus Groß Potrems in Richtung Dummerstorf hintereinander unterwegs. Aufgrund eines in Schrittgeschwindigkeit vorausfahrenden Mähfahrzeugs mussten die dahinterfahrenden Personenkraftwagen bremsen. Der letzte Fahrzeugführer übersah, aufgrund eines leichten Streckenanstiegs, das langsam rollende Fahrzeug vor ihm und prallte, nach eigenen Aussagen, nahezu ungebremst mit etwa 70 Kilometern pro Stunde auf das vorausfahrende Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls drohte das angefahrene Fahrzeug auf das Davorrollende aufgeschoben zu werden. Die Fahrzeugführerin versuchte noch einen Zusammenstoß abzuwenden, indem sie nach rechts einlenkte. Sie streifte dennoch das vor ihr fahrende Fahrzeug leicht und rollte dann über den rechtsseitig gelegenen Grünstreifen auf den angrenzenden Acker, wo das Fahrzeug dann endgültig zum Stehen kam. Alle Personen wurden medizinisch durch Rettungssanitäter und Notarzt betreut und auf die Krankenhäuser in Rostock verteilt. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden. An zwei der drei beteiligten Fahrzeuge entstand Totalschaden. Die Gesamtsumme des Schadens beläuft sich auf ca. 30.000 EUR. Polizeikommissarin Anna Tügel Polizeirevier Sanitz

