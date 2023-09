Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kriminalitätsbekämpfung Sexualdelikte - Durchsuchungen nach Missbrauchsdarstellungen im Internet

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) Insgesamt 17 Beschlüsse zu Durchsuchungen im Kreisgebiet setzten die Ermittler der Kriminalpolizei Herford am vergangenen Montag (11.09.) um. In Herford, Bünde, Hiddenhausen, Enger, Löhne, Vlotho und Rödinghausen durchsuchten die Beamtinnen und Beamten Wohnung sowie Kellerräume und Nebengelasse nach elektronischen Geräten. Insgesamt stellten die Beamten dabei zahlreiche Speichermedien, PCs, Tabletts sowie Mobil-Telefone sicher, deren Auswertung die Ermittler beschäftigten wird. Die 17 Einzelverfahren ergaben sich aus den neu gesetzlich verankerten Meldepflichten der Internetdiensteanbieter. Die Auswertungen der elektronischen Geräte wird geraume Zeit beantragen. Die Ermittlungen in diesen Fällen dauern an.

