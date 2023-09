Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Kleinkraftrad - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Sonntag (10.9.) bemerkte ein 30-jähriger Bünder, dass Unbekannte sein Kleinkraftrad entwendet haben. Der Mann hatte den Roller am Samstag, gegen 16.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße abgestellt. Tags drauf, um 17.00 Uhr fehlte von dem Fahrzeug jede Spur. Das Kleinkraftrad der Marke Explorer ist weiß mit roten und grünen Elementen sowie mit dem Schriftzug "Castrol" versehen. Zeugen, die im Bereich des Parkplatzes an der Bahnhofstraße etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Rollers machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell