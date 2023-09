Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen mehrere Autos an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Eine 21-jährige Herforderin bemerkte am Dienstag (12.9.), gegen 7.00 Uhr eine Beschädigung an einem VW: Das Auto hatte sie am Vorabend gegen 20.30 Uhr unbeschädigt nahe ihrem Wohnort an der Radewiger Straße abgestellt. Gestern stellte sie dann fest, dass die beiden Reifen der rechten Fahrzeugseite zerstochen waren. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten außerdem den Lack an der rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden in diesem Fall liegt bei rund 2300 Euro. Kurze Zeit später, gegen 10.00 Uhr meldete sich dann ein 34-jähriger Herforder bei der Polizei: An seinem Fiat, der an der Radewiger Straße geparkt war, waren die beiden linken Reifen beschädigt, sodass die Luft entwischen ist. Außerdem bemerkte er Beschädigungen an der Stoßstange. Aus dem Inneren des Fiat fehlte zudem das dort verbaute Radio. Der Sachschaden hier liegt im dreistelligen Bereich. Bereits am Samstag hatten sich die Besitzerin eines Ford bei der Polizei gemeldet. Das Auto, das ebenfalls an der Radewiger Straße stand, wies zerstochene Reifen auf. Ebenfalls im Verlauf des Wochenendes meldeten sich gleich mehrere Autobesitzer, die ihre Fahrzeuge an der Brudtlachtstraße abgestellt haben. Hier waren ebenfalls mehrere Reifen an den Autos zerstochen worden. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Renault, einen Mini, einen Citroen, einen Daimler und einen Smart. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. In allen acht Fällen bittet die Polizei deshalb mögliche Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen an der Radewiger Straße und an der Brudtlachtstraße machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

