Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Fabrikhalle ein - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Dienstag (12.9.) bemerkten Mitarbeiter einer Firma an der Straße Am Fichtenkamp gegen 7.00 Uhr, dass einige Gegenstände aus einer Fabrikhalle und einem angrenzenden Büroraum fehlten. Bei genauer Begutachtung des Geländes stellten die Mitarbeiter dann fest, dass zwei Überwachungskameras im Außenbereich Beschädigungen aufwiesen. Ein in der Fabrikhalle befindlicher Sicherungskasten wurde von dem oder den bisher unbekannten Tätern ebenfalls angegangen und die darin befindliche Sicherung der Überwachungskameras beschädigt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass die bisher Unbekannten ein auf der Rückseite des Gebäudes gelegenes Fenster ausbauten, um so ins Innere zu gelangen, ehe sie dann den Sicherungskasten angingen. Aus der Fabrikhalle entwendeten sie unter anderem Bargeld, Mobiltelefone, hochpreisige Werkzeuge, Kupfer und Kabelschuhe. Der Schaden liegt insgesamt bei über 50.000 Euro. Ein Zeuge bemerkte am Vortag, gegen 15.00 Uhr mehrere Personen, die sich an einem nahegelegenen Waldstück befanden und das Firmengelände beobachteten. Ob diese Personen mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Montag, 19.30 Uhr und Dienstag, 7.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

