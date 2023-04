Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - zwei Personen nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Schüttorf (ots)

Am Samstagabend gegen 20.43 Uhr fuhr der 40-jährige Fahrer mit seinem Kleinkraftrad die Suddendorfer Straße in Richtung Bentheimer Straße. Dabei fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW Tiguan auf und stürzte. Der 40-Jährige sowie sein 24-jähriger Sozius werden nach ärztlicher Versorgung vor Ort mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geliefert. Wie es zum Unfall kam, wird derzeit noch ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell