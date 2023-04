Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - verlorene Fensterscheibe eines Wohnmobils oder Wohnwagens verursachte Verkehrsunfall

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag gegen 16.15 Uhr fuhr die 53-jährige Fahrerin eines VW Passat auf der Straße Südtangente / B213 in Richtung B403. Zur selben Zeit fuhr der/die Fahrer/in eines PKW mit Wohnwagen oder eines Wohnmobils die Südtangente in Richtung Gildehauser Weg. Dabei verlor das Wohnmobil/der Wohnwagen eine Fensterscheibe. Die 53-Jährige konnte der auf der Straße liegenden Scheibe nicht rechtzeitig ausweichen, sodass sie über diese fuhr. Dabei wurde der Passat an der Frontschürze beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

