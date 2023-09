LPI-NDH: Strohballen in Flammen

Dingelstädt (ots) - In guter Absicht beobachtete am Montag ein 66-Jähriger eine Katze, die vom äußeren Erscheinungsbild her dem entlaufenen Haustier einer Freundin glich. Der Mann lockte das Tier an, um es anschließend in sein Auto zu setzen und die Fahrt zur vermeintlichen Katzenbesitzerin anzutreten. Eine Passantin beobachtete den Mann hierbei und informierte die Polizei über den Diebstahl der Katze. Anhand des ...

mehr