Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Kindertagesstätte an der Christoph-Hufeland-Straße

Dormagen (ots)

In der Zeit von Dienstag (23.01.), 18:30 Uhr, bis Mittwoch (24.01.), 06:20 Uhr, sind Unbekannte in die Kindertagesstätte an der Christoph-Hufeland-Straße in Hackenbroich eingebrochen.

Nachdem die Täter ein Fenster aufgebrochen hatten, stiegen sie in das Gebäude ein. Sie durchsuchten alle Büro- und Gruppenräume nach Wertsachen und hebelten auch Schließfächer auf.

Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher zwei Tabletcomputer.

Hinweise auf die Unbekannten liegen bislang nicht vor. Zusammenhänge mit anderen Einbrüchen in den vergangenen Tagen werden geprüft.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 in Dormagen zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell