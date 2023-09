Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 2. Nachtrag zur Pressemeldung von 08:03, Sattelzug gekippt, Richtungsfahrbahn AD Mainz für mehrere Stunden voll gesperrt

Heidesheim (ots)

Aufgrund der komplexen Bergungsarbeiten an der Unfallstelle kann die Hauptfahrbahn der A643 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Mainz erst ab voraussichtlich 18:00 Uhr wieder zweispurig für den Verkehr freigegeben werden. Die Abfahrt der Anschlussstelle Mombach in Fahrtrichtung Autobahndreieck Mainz bleibt aufgrund der erheblichen Beschädigungen an den Schutzwänden bis voraussichtlich Samstagmorgen, 10:00 Uhr gesperrt. Mobile Schutzwände sollen hier zeitnah ein sicheres Befahren der Abfahrt ermöglichen. Es wird empfohlen die Anschlussstelle Gonsenheim zu nutzen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell